الاهلي يقترب من ضم 4 صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن اقتراب مسئولو النادي الاهلي من ضم أربع صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي القادم، خاصة مع اقتراب بعض اللاعبين من الرحيل عن الفريق.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية: “مسئولو المارد الأحمر اتفقوا على تدعيم صفوف الفريق بأربع صفقات مميزة، منها مركز الظهير الأيسر والمهاجم”.

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وأضاف: “أنتوني موديست سيرحل عن النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي القادم، وهذا الأمر ليس نهاية العالم، ومن الوارد أن يأتي لاعب ويكون غير موفق”.

واختتم: “موديست سيرحل عن النادي، والاهلي سيضم مهاجم بكواليتي مختلف، والبحث يجري حاليًا عن لاعب ينتهي تعاقده مع فريقه حتى لا يكلف خزينة الأهلي الكثير من الأموال”.

وتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا الأخير بالفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 بطولة.