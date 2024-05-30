شروط  تعجيزية من الاهلي لاحتراف إمام عاشور

كشف الإعلامي محمد الليثي عن وضع مسئولو النادي الاهلي لشروط تعجيزية من أجل الموافقة على رحيل إمام عاشور للاحتراف الخارجي.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “هناك عدة عروض خارجية لرحيل إمام عاشور عن الاهلي، ولكن مسئولو الأحمر وضعوا شروطًا تعجيزية من أجل الموافقة على رحيله”.

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وأضاف: “النادي الاهلي لم يتلق عروضًا رسمية لرحيل إمام عاشور عن الفريق، ولكن حدث جس نبض من قبل بعض وكلاء اللاعبين”.

وتابع: “مسئولو الاهلي يرفضوا رحيل إمام عاشور عن الفريق في الموسمين القادمين على أقل تقدير، خاصة وأن اللاعب لديه رغبة كبيرة في الاستمرا وتحقيق مزيد من البطولات”.

واختتم: “ووضع مسئولو الأحمر مبلغ 12 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيل إمام عاشور عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 بطولة من قبل، فهو الفريق صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب.