كشف الإعلامي احمد شوبير عن تطورات إصابة أحمد فتوح مع منتخب مصر وموقفه من المشاركة في مباراة بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم.

وأعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن إصابة أحمد فتوح في العضلة الضامة، حيث سيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمباريات القادمة.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “أحمد فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته في العضلة الضامة، واللاعب لن يتمكن من المشاركة في مباراة بوركينا فاسو القادمة؛ لأن مثل هذه الإصابات تأخذ وقتًا من أجل التعافي”.

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم 6 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.

ويسعى منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن لتحقيق الفوز في مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو القادمتين، وذلك من أجل تسهيل مهمة المنتخب الوطني في حسم التأهل لكأس العالم.