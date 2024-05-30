خطاب عاجل من الاهلي لـ فيفا قبل كأس العالم للأندية والإنتركونتيننتال

كشف الإعلامي محمد الليثي عن مخاطبة مسئولو النادي الاهلي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وذلك للاستفسار عن كأس العالم للأندية وكأس الإنتركونتيننتال، التي ستقام في ديسمبر المقبل بمشاركة أبطال القارات.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “الاهلي يرغب في الوقوف على تفاصيل البطولتين والجوائز المالية ونظام البطولتين، خاصة بعد انتشار العديد من التقارير حول وجود مكافآت ضخمة في مونديال الأندية 2025”.

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ويشارك النادي الاهلي في كأس العالم للأندية على اعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا عام 2022، كما يشارك في كأس الإنتركونتيننتال وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الأخير بالفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وسبق للنادي الاهلي وأن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة من قبل، وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب.

ويعد المارد الأحمر هو النادي الأنجح على صعيد أندية إفريقيا والشرق الأوسط على صعيد بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق له التتويج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل، آخرها الموسم الماضي.