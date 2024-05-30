جوميز يحذر لاعبي الزمالك خلال الراحة ويتوعدهم لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حذر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، اللاعبين، من فترة الإجازة التي منحها لهم استغلالا لفترة التوقف الدولي الحالية.

ومنح جوميز لاعبي الزمالك خمسة أيام راحة من التدريبات، في ظل فترة التوقف الحالية، وانشغال المنتخب الوطني بخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن جوميز حذر لاعبي الزمالك، من زيادة الوزن خلال فترة الراحة، وطالب الجميع بالالتزام بالبرنامج الجزائي الذي وضعه الطبيب.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني البرتغالي، توعد من يخالف التعليمات بالعقوبات المالية، خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة في بطولة الدوري المصري.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد، ورفع رصيده إلى 28 نقطة، في جدول ترتيب الدوري المصري.