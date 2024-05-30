ميدو يكشف وداعا أسطوريا لـ شيكابالا.. ويطالب الزمالك بتحرك سريع بسبب بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو باختيار شيكابالا للوقت المناسب لاعتزال كرة القدم، بعدما صرح بإنهاء مسيرته في الملاعب، نهاية الموسم المقبل.

وقال ميدو في برنامجه على قناة المحور: " قرار اعتزال شيكابالا حكيم وفي وقته، وهو أسطورة ونجح في اختيار الوقت المناسب للاعتزال ونريد أن يخوض اللاعبين كل مباراة في الموسم القادم من أجل تكريمه".

وأضاف: "في الموسم القادم كل مباراة هي وداع لـ شيكابالا فهو أسطورة ومثال للشاب المكافح ولديه قصة كفاح كبيرة، والزمالك سيقوم بتكريم شيكابالا بشكل لائق، وسيكون وداعا أسطوريا".

وتابع: تكريم شيكابالا، سيكون هذا حافزا للاعبين أن يقدموا كل مالديهم من أجله وأن يمنحوه كل بطولة، وسيصبح أكثر لاعب تتويجًا للبطولات في تاريخ النادي".

كما طالب "ميدو" مجلس إدارة الزمالك بالخروج والرد سريعا على بيان بيراميدز بشأن عقود الثلاثي عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وعمر جابر، ومطالبة الأبيض بدفع مبلغ 4 ملايين ونصف مقابل التتويج بكأس الكونفدرالية، قائلا: "إدارة نادي الزمالك لن تسمح لأي شخص أن يستفيد من النادي دون صفة رسمية".

وأكمل: "عبدالله السعيد لم يشارك مع الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية لذلك من الطبيعي أن لا يدفع الزمالك أي مقابل لبيراميدز وإن كان غير ذلك على المجلس أن يخرج ويبرر ذلك للجمهور".

وأتم تصريحاته: "كان لا بد وأن يخرج مجلس الزمالك ببيان للرد على بيان بيراميدز بشأن الثلاثي دونجا وعمر جابر والسعيد، وجماهير الفريق تحتاج لشفافية بشكل أكبر".

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