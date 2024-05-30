"مرفوض".. خالد بوطيب يصدم الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي، مهيب عبدالهادي، رفض المغربي خالد بوطيب، لاعب الزمالك السابق، تقسيط الغرامة التي فرضها الاتحاد الدولي على الأبيض قيمة مستحقات اللاعب.

وقررت المحكمة الرياضية، إيقاف قيد نادي الزمالك، ثلاث فترات، لحين سداد المستحقات السابقة للمغربي خالد بوطيب، وقدرها 2 مليون يورو و400 ألف.

وقال مهيب عبدالهادي في برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر": "خالد بوطيب رفض جميع محاولات تقسيط مبلغ الغرامة بعد تواصل مسؤولي الزمالك معه خلال الفترة الماضية".

أضاف: "الزمالك يكثف جهوده بشدة لحل أزمة القيد سريعا، حتى يتم التعاقد مع صفقات جديدة، والمحاولات سوف تستمر مع اللاعب المغربي".

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