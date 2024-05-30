نجم الزمالك السابق مندهشا: هو إحنا كسبنا الكونفدرالية عشان نوزع فلوسها على الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أبدى طارق يحيى نجم الزمالك السابق، اندهاشه من المطالبات المالية لبعض الأندية، بنود في عقود اللاعبين بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

قال طارق يحيى في برنامج تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي": "الزمالك عنده مشاكل مالية كبير جدا، كل ما يخرج من أزمة يدخل في أزمة، وأتمنى يحلها سريعا".

أضاف: "يعني أنا بسمع كلام مش عارف ده صح ولا غلط، أن نادي إنبي وبيراميدز، يطالبون بمبالغ كبيرة، بنود في عقود لاعبيها السابقين بعد تتويجهم ببطولة الكونفدرالية الأفريقية مع الزمالك".

أكمل: "شفت جوابات طالعة من نادي بيراميدز، يطالب الزمالك بفلوس من الكونفدرالية بسبب دونجا وعمر جابر وعبدالله السعيد".

وأتم تصريحاته: "هو الزمالك خد مكافأة الكونفدرالية عشان يوزعها على الأندية؟، ده كل يوم مشكلة وكارثة، وأتمنى أن المشاكل دي تنتهي".

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