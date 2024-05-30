شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المنتخب تضم لاعبين من 12ناديا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمت قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، شكل 12 ناديا استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما 6 و10 يونيو المقبل فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.

وتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الأندية التى تضم لاعبين من صفوفه برصيد 10 لاعبين، بينما جاء الزمالك فى الوصافة برصيد 4 لاعبين، ثم بيراميدز بثلاثة لاعبين بعد انضمام إبراهيم عادل للقائمة.



قائمة منتخب مصر من 12 ناديا



القائمة

وجاءت اختيارات حسام حسن من الأندية كالتالى..

الأهلى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الزمالك: محمد عواد، أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر.

بيراميدز: محمد حمدي، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

المحترفون: حمدي فتحي "الوكرة القطرى"، محمد صلاح "ليفربول"، محمود حسن تريزيجيه "طرابزون التركى"، مصطفى محمد "نانت الفرنسي"، محمد شريف "الخليج السعودى".

بالإضافة لـ المهدى سليمان "الاتحاد"، أحمد رمضان بيكهام "سيراميكا"، محمد الشامي "المصرى"، أحمد أمين أوفا "إنبى".