شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرتب الأوضاع للحفاظ على بطلات أفريقيا للطائرة قبل كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الزمالك فى الاحتفاظ بالقوام الأساسى لفريق سيدات الكرة الطائرة للمحافظة على الفريق المتأهل لكأس العالم للأندية لأول مرة فى التاريخ.

تجديد تعاقد 6 نجمات

استطاع مسئولو الزمالك تجديد تعاقد 6 نجمات فى صفوف الفريق وهم كل من، مريم متولى ومريم مصطفى وهنا المصرى ونورا عزمى وفريدة العسقلانى والبرازيلية ميلكا لوبيسكا.

التعاقد مع معدة الزهور

كما نجح مجلس إدارة نادى الزمالك فى الحصول على توقف نهى عادل فى مركز صناعة اللعب قادمة من الزهور لتعويض غياب دانا شوقى بعد الموافقة على احترافها الخارجى.

استمرار أحمد فتحى فى القيادة الفنية للفريق

كما استقر مسئولو نادى الزمالك على استمرار أحمد فتحى فى القيادة الفنية للفريق بعدما نجح مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية فور عودته للقيادة الفنية للفريق الأبيض.