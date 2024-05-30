شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه المصنفة 12عالميا في الدور الثاني لبطولة رولان جاروس للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه اليوم الخميس، ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس ، الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 12 عالميا، في الدور الثاني لبطولة رولان جاروس للتنس، وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء على ملعب سوزان لينجلين أحد الملاعب الرئيسية في البطولة .

ونجحت ميار شريف في التأهل إلي الدور الثاني في رولان جاروس بعد فوزها على الصينية يوي يوان المصنفة رقم 36 عالميًا بمجموعتين دون مقابل.

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي: “6-1، 6-3″، في المباراة التي أقيمت على الملعب الرابع ضمن منافسات الدور الأول من بطولة رولان جاروس 2024 للتنس.

وتواصل ميار شريف تحسين تصنيفها العالمي لمحترفات التنس من أجل خطف بطاقة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.