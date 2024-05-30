شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشامى: أداء اتحاد الكرة غير مرضى.. وسأخوض انتخابات النائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود الشامى رئيس شركة كرة القدم بنادى بلدية المحلة أنه يتمنى العمل مع الثنائى محمود طاهر وأحمد دياب بالاتحاد المصرى لكرة القدم الفترة المقبلة بسبب قوتهم الإدارية .

وأوضح محمود الشامى خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا: سوف أخوض انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم على منصب نائب الرئيس وهناك أعضاء بمجلس إدارة الجبلاية يريد الكارنيه فقط وليس العمل".

وأشار محمود الشامى: "أتمنى إجراء الإنتخابات القادمة عقب الأنتهاء من منافسات الأولمبياد وبدء فتح باب الترشح بشهر يوليو حيث يحق إجراء الإنتخابات خلال 75 يوم عقّب الأولمبياد ".

تابع: " أداء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام غير مرضى بسبب النتائج السلبية والتأخر فى القرارات ".

وأضاف الشامى: "رفضت التواجد فى قائمة جمال علام ، سأتواجد ضمن قائمة محمود طاهر التى تستعد لخوض الإنتخابات حيث عقدنا 4 جلسات ووضعنا خطة وبرنامج جيد ".

وأختتم محمود الشامى حديثه " الثنائي محمود طاهر وهانى أبوريدة لن يخوضا الإنتخابات القادمة للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد بعضهما و لن أخوض الانتخابات مع أحمد مجاهد بسبب الإختلاف فى طريقة العمل والفكر".