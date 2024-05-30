توقيع عقوبة على اللاعب .. كواليس أزمة بيرسى تاو

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن توقيع عقوبة على بيرسي تاو لاعب الفريق، بسبب ما بدر من اللاعب خلال مباراة الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقال خالد بيبو في تصريحات تلفزيونية: "بيرسي تاو لم يوجه أي حديث لي في المباراة النهائية أمام الترجي التونسي، اللاعب كان غاضب، وكان يتحدث مع أحد أعضاء الجهاز، وتم توقيع عقوبة على اللاعب لعدم تكرار الأمر نهائيا خلال الفترة المقبلة بصورة نهائية، خاصة وأن هناك نظام داخل النادي".

وبسؤاله عن جلسة حسام حسن قال "كان اجتماع ودي وتحدثت معه ان لاعبي الاهلي تعرضت للإرهاق والضغوطات من أجل مراعاة برنامج التدريبي لكل منهم".

وتابع: "أجيد التعامل مع الأجواء الصعبة في كرة القدم لانني تربيت على ذلك وقت ان كنت لاعبا".

واختتم تصريحاته قائلا: "لا أهتم بمتابعة السوشيال ميديا.. وعملي هو الذي يتحدث عني ولا احب اخذ اللقطة".