مدحت شلبي معلقاً علي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ياسر رشاد - القاهرة - تقرر اختيار مدحت شلبي معلقًا علي بطولة نهائي كأس الملك خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية.

وتقام المباراة على ملعب (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية في الساعة التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المنتظر أن يظهر مدحت شلبي معلقًا على الكلاسيكو السعودي الكبير علي شاشة قناة ssc السعودية.

ويملك مدحت شلبي تاريخًا حافلًا في مجال التعليق على مدار سنوات طويلة تميز خلالها بالحضور الرائع وخفة الدم كما تولى التعليق على أكبر المباريات في تاريخ الكرة العربية والمصرية.