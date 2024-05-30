تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريح كهربا عن إمام عاشور وشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

انتقد سيد معوض نجم الأهلي السابق، تصريحات محمود كهربا، لاعب فريق الأهلي، حول ما حدث بين إمام عاشور و"لاعب كبير السن" في الزمالك، في مباراة نهائي كأس مصر الماضية.

كان كهربا قال في تصريحات تلفزيونية إن إمام عاشور أخبره بأن لاعبا سنه كبير في الزمالك قال له أربع مرات إنه سيرجع للزمالك، ليرد إمام عليه في رابع مرة: "أنا في حتة تانية". ورأى سيد معوض أن كهربا يقصد شيكابالا.

وأكد سيد معوض، أنه من الأفضل عدم الإدلاء بتصريحات من جانب لاعبي الأهلي والزمالك عما يحدث في المباريات بينهم، لأن أي لقاء يحدث فيه العديد من الأمور.

وأضاف: "لا أريد التحدث عن هذا الأمر، وأشعر بالتقليل من نفسي من الرد على ما حدث، ولكن يجب احترام أسرار غرف الملابس وما يحدث في أي مواجهة، وكان من الأفضل عدم الإدلاء بأي تصريح من جانب اللاعبين".

وأكمل: "هناك لاعبين قادرين على التحدث بعيدا عن كرة القدم، (أساتذة خارج الملعب) وعبر السوشيال ميديا، وأداء اللاعبين يقيم داخل الملعب فقط وليس بالتصريحات على الشاشات".

أوضح: "هناك بعض اللاعبين ترفض الظهور تليفزيونيًا، مثل عمرو السولية ومحمد الشناوي ولكن تلك التريندات هي من تفرح البعض، ولم يتذكر أحد مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي البطولات القارية، ولم نستمتع بكرة قدم حقيقية، ولم يلمع أي لاعب في صفوف منتخب مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من الدوري المصري".

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