"صعبها على الزمالك".. بيراميدز يقترب بقوة من خطف بن شرقي بهذا المبلغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي محمد شبانة، اقتراب فريق بيراميدز، من التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وخطفه من الزمالك.

وقال محمد شبانة، في برنامجه الإذاعي إن نادي بيراميدز قطع شوطا طويلا في مفاوضاته مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح "شبانة": "نادي بيراميدز عرض على أشرف بن شرقي، مبلغ مليون دولار في الموسم وهو الرقم الذي رفضه اللاعب، ليتم رفع العرض إلى مليون و٤٠٠ ألف دولار".

وأضاف: "الزمالك سيواجه صعوبة شديد في إتمام الصفقة والتعاقد مع بن شرقي، بعد تدخل بيراميدز فيها خاصة في ظل رغبة النادي الأبيض في دفع مستحقات لاعبيه الأجانب بداية من الموسم القادم بالجنيه المصري وليس بالدولار".

جدير بالذكر، أن بن شرقي لعب من قبل مع فريق الزمالك، لمدة ثلاثة مواسم، وظهر بشكل مميز، قبل أن ينتهي عقده ويرحل للدوري الإماراتي.

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