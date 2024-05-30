"نعتز بالعلاقة".. الأهلي يوضح لـ "الخليج 365" حقيقة مواجهة أهلي جدة وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره أهلي جدة، وديا، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "ليس هناك أي عروض لخوض مواجهة ودية أمام أهلي جدة السعودي مثلما يتردد، ونعتز بعلاقاتنا بالأندية العربية الشقيقة ومنها أهلي جدة ولكن ليس هناك أي أمور تخص خوض مباراة ودية".

أكمل: "ليس لدينا أجندة واضحة لارتباطات الفريق سواء موعد نهاية الدوري أو خوض باقي مباريات كأس مصر أو السوبر الأفريقي ومباريات النسخة المقبلة لدوري الأبطال الأفريقي ودوري السوبر الأفريقي".

وأتم تصريحاته: "ربما يكون هناك نية للحديث مع الأهلي لخوض مباراة ودية لكن من الصعب أن نرتبط باتفاق أو تعاقد علي خوض أي مواجهات ودية خارج مصر في ظل الضغط الشديد للمباريات".

وشدد: "الأهلي يصله عشرات الدعوات للعب مباريات خارج مصر وبمقابل مادي كبير ولكن ضيق الوقت وضغط المباريات يعوق الموافقة".

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