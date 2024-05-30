شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى بالعلامة الكاملة تاريخيا أمام القناة قبل موقعة كأس مصر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، مع فريق القناة على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.



مواجهات الإسماعيلى والقناة

مواجهات الإسماعيلى والقناة

وتعد مباراة اليوم هي السادسة بين الفريقين، حيث تواجها من قبل في 5 مواجهات كانت كلها لصالح الدراويش، حيث فاز في 4 مواجهات بالإضافة إلى حسم اللقاء الخامس بركلات الترجيح، سجل لاعبو الدراويش 13 هدفا واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

وفضل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى إراحة بعض اللاعبين من هذه المواجهة مثل أحمد الشيخ وعبد الرحمن مجدى ومحمد دسوقى ونادر فرج ومحمد حسن وهشام محمد، وفضل منح الفرصة لبعض اللاعبين، وحذر اللاعبين من التهاون أمام القناة الذى استعاد الكثير من مستواه فى آخر مبارياته فى دورى المحترفين.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص التى تتيح لهم من أجل تحقيق الفوز والابتعاد عن مفاجآت كأس مصر التى دائما ما تطيح بالأندية الكبيرة.