شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي يطير السبت إلى ألمانيا لاجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد حمدي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي تاشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى، الذى تعرض له في مباراة نهضة بركان المغربى في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى كان هو البطل فيها بإحرازه هدف الانتصار والتتويج باللقب ، قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر الملعب.

ومن المقرر أن يطير أحمد حمدي إلى ألمانيا يوم السبت المقبل، لاجراء جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف اطباء متخصصين حتي يعود سريعا للمشاركة مع نادي الزمالك وذلك في اقرب وقت، بعد ان ينتهي من برنامجه التاهيلي.

وكان أحمد حمدى علق على إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة والتى تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق بـ نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان، قائلاً:" الحمد لله على نعمة ربنا رباط صليبى، الحمد لله دائما وأبدا وأنا راضى بحكمة ربنا، وإن شاء الله القادم أفضل".