شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشامى: موقف رمضان صبحى صعب بسبب المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود الشامى رئيس شركة القدم بنادى بلدية المحلة وعضو اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات أن موقف رمضان صبحى صانع ألعاب فريق بيراميدز صعب للغاية.

وأوضح محمود الشامى خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " أتوقع تعرض رمضان صبحى للإيقاف بسبب الايقاف الحالى لحين العرض على لجنة الاستماع حيث كانت العينة الأولى تالفه ويوجد شبهة تلاعب، بينما العينة الثانية سلبية وهذا محل شك كبير من قبل لجنة المنشطات ".

وأشار محمود الشامى " الاتحاد المصرى لديه مديونية لدى اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات بمبلغ قدرة 12 مليون جنية حيث تم تسديد مبللغ 400 الف جنية فقط حيث يقوم بتجميع الفلوس من الأندية اثناء فترة القيد ويقوم بتحويلها إلى المنظمة وعندما اجتمعت مع جمال علام بحثنا هذا الأمر ".

وتابع محمود الشامى " قمت ببيع مصطفى جعفر لفريق الزمالك اثناء تولى رئاسة نادى البلدية بسبب المقابل المادى حيث عرض القلعة البيضاء مليون ونصف فى المقابل النادى الاهلى 750 الف فقط،على العكس محمد عمارة كان عرض الاهلى الأكثر رغم الاتفاق مع مسئولى الزمالك وتراجع مسئولى القلعة البيضاء عن إتمام الإتفاق ".

وأضاف محمود الشامى " قمت بالتوجه إلى النادى الأهلى للتفاوض على انتقال هانى العجيزى بسبب رغبة مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للقلعة الحمراء فى ضم اللاعب ".

وأختتم محمود الشامى حديثة " لم أتدخل فى عمل مصطفى نجلى رئيس نادى بلدية المحلة والدليل على ذلك إستمرار أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى للفريق ولكن أقوم بمساندته على مستوى آخر ".