شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دسوقى يبدأ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة كسر إصبع القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الجهاز الطبي بالنادى الإسماعيلى، فترة التوقف الدولى في علاج محمد دسوقى مدافع الإسماعيلى الذى تعرض لكسر في إصبع القدم أجرى على إثره جراحة بسيطة تسببت في ابتعاده عن مواجهة الإسماعيلى والقناة.

وتعرض محمد دسوقى للإصابة بكسر فى إصبع القدم خلال مران الإسماعيلى استعدادا للقناة، مما أدى إلى غيابه عن قائمة الإسماعيلى فى كأس مصر بعد إجراء جراحة بسيطة.

ويبدأ محمد دسوقى رحلة التعافى من الإصابة ليكون جاهزا لمباريات الإسماعيلى بعد التوقف الدولى، نظرا لحاجة الفريق لخدمات كل عنصر من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الدورى.

ومن جانب آخر، بدأ مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بقيادة المهندس نصر أبو الحسن، رحلة تحصين نجوم الدراويش الذين تألقوا بشدة في الفترة الأخيرة خوفا من إغراءات الأندية الكبار للتعاقد معهم، للحفاظ على قوام الفريق والعودة للمسار الصحيح.

ووضع مجلس إدارة الإسماعيلى التجديد للثنائى عمر الساعى ونادر فرج على رأس الأولويات في الفترة المقبلة، نظرا للتألق الشديد الذى ظهر به الثنائى في مباريات الدراويش الأخيرة، مما جعلهما هدفا لبعض أندية الدورى.

وانضم عمر الساعى إلى قائمة منتخب مصر الأوليمبى بقيادة البرازيلي ميكالى، بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه في الفترة الأخيرة مع الدراويش وأصبح أحد أبرز نجوم الفريق رغم صغر سنه، وأصبح أكثر المساهمين في الأهداف مع الدراويش في الدورى بعدما سجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه، كما تألق نادر فرج بشدة في المباريات الماضية مما جعله أحد الركائز الأساسية في الدراويش.