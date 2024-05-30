الهلال بالزي الأرزق والنصر بالأصفر في نهائي كأس الملك

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم ألوان القمصان التي سيرتديها لاعبي الهلال والنصر في مباراة الغد بنهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم " كأس الملك ".

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء النصر الزي الأصفر، بينما سيرتدي الهلال الزي الأزرق.

تتجه أنظار محبي كرة القدم العربية والسعودية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة لمتابعة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين النصر والهلال.

وتأهل فريق الهلال للمباراة النهائية على حساب الاتحاد بعد التغلب عليه بنتيجة 2-1 في المربع الذهبي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

في حين تأهل النصر للنهائي على حساب الخليج بعد هزيمته بثلاثية مقابل هدف في ملعب الأول بارك بنصف النهائي.

موعد مباراة النصر والهلال والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنقام مباراة النصر والهلال غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق نقل البطولة بصوت المعلق مدحت شلبي.