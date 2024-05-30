حبس حسين الشحات وتغريمه ماليا في قضية الشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت محكمة جنح مدينة نصر قرارًا بحبس حسين الشحات لاعب النادي الأهلي لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 100 ألف جنيه مصري على خلفية اعتداءه على اللاعب محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكان حسين الشحات قد اعتدى على الشيبي عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، ليقرر اللاعب اللجوء للقضاء المدني في قضية أثارة جدلا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.

وجاء قرار المحكمة بحبس حسين الشحات سنة مع ايقاف التنفيذ وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية محمد الشيبي، كما شمل القرار منع اللاعب من عضوية أي نادي رياضي لمدة 5 سنوات، بحسب منطوق الحكم.

نص حكم محكمة جنح مدينة نصر

"قضت الدائرة 12 بمحكمة جنح ثاني مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، حرمان اللاعب من عضوية أي نادي رياضي لمدة 5 سنوات".

موقف اتحاد الكرة من الأزمة

يعمل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الحالية على مناقشة تعديل اللوائح والعقوبات خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع آخر المستجدات، ومن المتوقع أن يتم عمل ملحق للائحة خلال الموسم الجارى، وذلك على خلفية أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبى لاعب بيراميدز.

وقال إيهاب الكومى، عضو اتحاد الكرة، إن هناك مغالطات عديدة فيما يتردد عن أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبى، وإن جلسة لجنة الانضباط مازالت ممتدة بعدما جاء رد الاتحاد الدولى لكرة القدم بأن هذا الأمر شأن داخلى وسوف يتم الالتزام برأى لجنة الانضباط فى هذا الشأن.

وفي سياق أخر، أضاف الكومى، أنه ليس صحيحا ما تردد عن الكثير من الأمور التى تشاع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبة لأزمة مباراة الأهلى والألومنيوم .

وأكد أن لقاء بوركينا فاسو صعب للغاية وبحاجة إلى استعداد مناسب، وهو ما دفع حسام حسن المدير الفنى للمنتخب لطلب عدة أيام إضافية قبل الأجندة الدولية.

وأشار إلى أنه متأكد من أن حسام حسن سوف يفى بوعده، وأنه لم يتم إرسال لائحة كأس مصر إلى الأندية وأن هذه اللائحة يتم العمل بها منذ سنوات طويلة وهناك أخطاء تتحملها المجالس السابقة.

وأضاف، حسام حسن يميل إلى وقت أطول فى المعسكرات كما كان يفعل محمود الجوهرى و حسن شحاتة مدربين المنتخب السابقين، خاصةً فى ظل أهمية مباراتى بوركينا فاسو وغينيا وهناك قنوات اتصال مفتوحة للوصول إلى حل للأزمة.

محاولات فاشلة للصلح



وفي نفس السياق كان قد كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير كواليس تقال لأول مرة عن تدخل هاني أبو ريدة في أزمة حسين الشحات والشيبي والتي أثيرت خلال الفترة الأخيرة بسبب قيام لاعب الأهلي بصفع لاعب بيراميدز أثناء مباراة الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري قد شهدت واقعة غير أخلاقية من حسين الشحات والذي قام بالاعتداء على اللاعب المغربي الشيبي، والذي رفض الحلول الودية للحصول على حقه وقرر تصعيد الأمر لأعلى المستويات.

كما شهدت الأزمة تدخل الاتحاد المغربي لكرة القدم، في محاولة لاستعادة حق اللاعب بعد الإهانة الكبيرة التي تعرض لها ورصدتها الكاميرات عقب المباراة.

وقال شوبير أنه تحدث لـ هاني أبو ريده وسأله عن موقفه من الأزمة، ليخبره الأخير بتدخله المباشر في الأزمة بوقت سابق وأنه كان قريبًا من إنهاء الصدام بين الطرفين، إلا أن الأهلي أعلن في بيان رسمي اتخاذ كافة السبل القانونية لحفظ الحقوق ليقرر أبو ريدة الابتعاد عن الصورة.