مدرب الهلال السعودي: هدفنا تحقيق الثلاثية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي أن هدفه تحقيق الثلاثية هذا الموسم بالتتويج بالدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر.

وقال خيسوس في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نهائي كأس الملك: " حققنا بطولتين وننافس على الثالثة ونتطلع إلى تحقيقها، بطولة كأس الملك من أهم البطولات وهدفنا حصدها ".

الهلال يواجه والنصر غدًا في نهائي كأس الملك

تتجه أنظار محبي كرة القدم العربية والسعودية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة لمتابعة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين النصر والهلال.

وتأهل فريق الهلال للمباراة النهائية على حساب الاتحاد بعد التغلب عليه بنتيجة 2-1 في المربع الذهبي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

في حين تأهل النصر للنهائي على حساب الخليج بعد هزيمته بثلاثية مقابل هدف في ملعب الأول بارك بنصف النهائي.

موعد مباراة النصر والهلال والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنقام مباراة النصر والهلال غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق نقل البطولة بصوت المعلق مدحت شلبي.