موعد مباراة النصر والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار محبي كرة القدم العربية والسعودية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة لمتابعة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين النصر والهلال.

وتأهل فريق الهلال للمباراة النهائية على حساب الاتحاد بعد التغلب عليه بنتيجة 2-1 في المربع الذهبي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

في حين تأهل النصر للنهائي على حساب الخليج بعد هزيمته بثلاثية مقابل هدف في ملعب الأول بارك بنصف النهائي.

ومن المتوقع أن تحظى مباراة النصر والهلال بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرًا للصراع التاريخي الطويل بين الفريقين، ويسعى الهلال لحسم الثنائية، بعد التتويج بالدوري، بينما يبحث النصر عن إنقاذ موسمه وتحقيق أول ألقابه هذا الموسم.

موعد مباراة النصر والهلال والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنقام مباراة النصر والهلال غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق نقل البطولة بصوت المعلق مدحت شلبي.