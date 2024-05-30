مدرب النصر السعودي يوجه رسالة لطاقم حكام نهائي كأس الملك

ياسر رشاد - القاهرة - وجه لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي رسالة لطاقم حكام مباراة نهائي كأس الملك " كأس خادم الحرمين الشريفين " والتي سيخوضها الفريق غدًا أمام الهلال.

وقال كاسترو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: " نتمنى غداً مشاهدة ثلاثة فرق بنفس الجودة العالية .. وأقصد هنا بالفريق الثالث طاقم التحكيم ونريد بأن يكون الأمر عادلاً ".

وأضاف: " هدفنا تحقيق لقب كأس الملك، جهزنا كل الإمكانيات من أجل تقديم مباراة جيدة وحسم اللقب ".

الهلال يواجه والنصر غدًا في نهائي كأس الملك

تتجه أنظار محبي كرة القدم العربية والسعودية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة لمتابعة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين النصر والهلال.

وتأهل فريق الهلال للمباراة النهائية على حساب الاتحاد بعد التغلب عليه بنتيجة 2-1 في المربع الذهبي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

في حين تأهل النصر للنهائي على حساب الخليج بعد هزيمته بثلاثية مقابل هدف في ملعب الأول بارك بنصف النهائي.

موعد مباراة النصر والهلال والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنقام مباراة النصر والهلال غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق نقل البطولة بصوت المعلق مدحت شلبي.