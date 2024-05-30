جوميز يطيح بنجم جديد من الزمالك

حسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من رحيل محمود علاء، لاعب الفريق الأول.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: “البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استقر على رحيل محمود علاء عن الفريق الأبيض، حيث بات من المؤكد رحيله في الميركاتو الصيفي القادم”.

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وأضاف: “محمود علاء خرج من حسابات جوميز نهائيًا، واللاعب لم يشارك سوى في خمس مباريات هذا الموسم، ومسئولو الأبيض لم يحسموا موقفه من التجديد للفريق حتى الآن، ما يعني رحيل اللاعب”.

ويعتمد جوميز على الدولي التونسي حمزة المثلوثي في مركز قلب الدفاع، على الرغم من أن مركزه الأصلي هو الظهير الأيمن.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز على حساب نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة.

وعلى صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز يحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق من 17 مباراة.