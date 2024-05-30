أزمة تهدد انطلاق كأس العالم للأندية 2025

ظهرت بوادر أزمة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وجود تهديدات من إقامة كأس العالم للأندية 2025، والذي يشهد مشاركة 32 ناديًا لأول مرة منهم النادي الاهلي.

وتأهلت أربعة أندية إفريقية للمشاركة في كأس العالم للأندية الموسم 2025، وهم الاهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.

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وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية: “فإن روابط الدوريات الأوروبية بقيادة رتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي، وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وماهيتا مولانجو رئيس رابطة اللاعبين المحترفين، يرفضوا إقامة كأس العالم للأندية بشكله الجديد”.

وأضافت الصحيفة: “روابط الدوريات الأوروبية تهدد بمقاطعة كأس العالم للأندية في أمريكا، وذلك بسبب رفض نظام البطولة وجدول مبارياتها، خاصة وأن هذا الأمر سيؤثر سلبًا على استعدادات الأندية الأوروبية للموسم التالي”.

واختتمت الصحيفة: “روساء روابط الدوريات الأوروبية سيجتمعوا قريبًا لرفض نظام بطولة كأس العالم للأندية بشكله الجديد، خاصة بعد زيادة الأندية المشاركة في البطولة لـ32 ناديًا؛ لأن هذا الأمر سيؤثر على استعدادات الأندية الأوروبية في المواسم الجديدة”.