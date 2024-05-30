حبس حسين الشحات لاعب الاهلي بسبب قضية الشيبي

قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس بحبس حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

وكان محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز قد رفع قضية ضد حسين الشحات، لاعب النادي الاهلي، وذلك بسبب اعتداءه عليه يدويًا ولفظيًا في إحدى مباريات الفريقين السابقة.

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وقضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة حسين الشحات بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ الحكم لثلاث سنوات قادمة، كما تم تغريمه 100 الف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

وكان حسين الشحات قد ساهم في تتويج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الأخير، وذلك بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة.

وخرج حسين الشحات من قائمة منتخب مصر الذي يستعد لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من فوزين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة بأربع نقاط.