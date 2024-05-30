شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يجتمع مع مسئولى الأهلى بعد انتهاء الإجازة لمناقشة عروض رحيله فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء بعد عودة فريقه لاستئناف التدريبات الجماعية، من أجل مناقشة العروض المقدمة للحصول على خدماته في الصيف المقبل، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات مارسيل كولر المدير الفني.

وتلقى كريستو عدة عروض محلية من أندية الدوري المصري وتونسية، ويرغب في العودة إلى تونس، ولكن ينتظر مناقشة مسئولي القلعة الحمراء في العروض المقدمة له لاختيار الطريقة التي سيرحل بها سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ولا يشارك كريستو مع الأهلي ويخرج بشكل دائم من حسابات كولر، وهو ما دفع اللاعب للتفكير في الرحيل والعودة إلى تونس، حيث يميل لقبول العروض المقدمة من تونس عن البقاء في الدوري المصري.

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.