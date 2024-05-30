كل ما تريد معرفته عن استعدادات منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

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القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر مرانه على استاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الذي انتظم في معسكر المنتخب الوطني، ضمن الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتظم 25 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف.

وضمت قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، شكل 12 ناديا استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما 6 و10 يونيو المقبل فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.

وتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الأندية التى تضم لاعبين من صفوفه برصيد 10 لاعبين، بينما جاء الزمالك فى الوصافة برصيد 4 لاعبين، ثم بيراميدز بثلاثة لاعبين بعد انضمام إبراهيم عادل للقائمة.

وخاض حراس مرمى منتخب مصر تدريباتهم على استاد القاهرة تحت أنطار حسام حسن وسعفان الصغير مدرب الحراس .

وتكتمل صفوف المنتخب السبت المقبل بوصول محمد صلاح للمعسكر، حيث يتدرب المنتخب كامل العدد حتى يوم الأبعاء المقبل، فيما يخوص مواجهة بوركينا فاسو الخميس ويسافر بعدها لمواجهة غينيا.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون، وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.