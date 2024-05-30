شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار حكمين من مصر فى منافسات المصارعة بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختارت اللجنة المنظمة لمنافسات المصارعة في أولمبياد باريس 2024 ، حكمين من مصر شريف حلاوة ومروة إسماعيل ، للتحكيم في منافسات لعبة المصارعة بالاولمبياد التي اتقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.
وحجزت المصارعة المصرية 10 مقاعد في أولمبياد باريس 2024، بواقع 5 مقاعد للمصارعة الرومانية و4 مقاعد للمصارعة الحرة، ومقعد وحيد للمصارعة النسائية
وانطلق معسكر منتخب المصارعة الحرة والذى يقام بالمجر ويستمر حتى 4 يونيو المقبل، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الرانك العالمى، والتى تنطلق فى الفترة من 5 إلى 8 من نفس الشهر.
ويضم المنتخب فى المعسكر والبطولة كلا من محمود مصطفي مديرا فنيا، ومعه اللاعبون جمال عبد الناصر، عمرو رضا، محمد جبر، بالإضافة إلى ضياء كمال جودة.
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