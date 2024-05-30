شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحتفل باستدعاء أحمد القندوسى لمنتخب الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل فريق سيراميكا، بانضمام أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق لمنتخب الجزائر استعدادا لمباراتي غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026 .

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا عبر فيس بوك، صورة أحمد القندوسى معلقا عليها: لاعبنا أحمد قندوسي ينضم إلى قائمة الجزائر استعدادا لمباراتي غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026 .. نتمنى لك التوفيق.



القندوسي



ومن جانب آخر، تأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على مكادى بهدف دون في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل فيڤور أكيم لاعب سيراميكا هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعد استلامه عرضية متقنة من زميله أيبوكا سددها بقوة في شباك حارس مكادى، ومن المنتظر أن يواجه سيراميكا فى الدور المقبل فريق زد الذي فاز على الداخلية.