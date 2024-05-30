شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 – 5 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الحكم في قضية حسين الشحات وكريستو يعقد اجتماع بالأهلي لتحديد مصيره، ومحمد كوناتيه يدخل حسابات الأهلي لضمه في الصيف

كريستو يجتمع مع مسئولى الأهلى بعد انتهاء الإجازة لمناقشة عروض رحيله فى الصيف

يعقد محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء بعد عودة فريقه لاستئناف التدريبات الجماعية، من أجل مناقشة العروض المقدمة للحصول على خدماته في الصيف المقبل، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات مارسيل كولر المدير الفني.

محمود الشامى: موقف رمضان صبحى صعب بسبب المنشطات

كشف محمود الشامى رئيس شركة القدم بنادى بلدية المحلة وعضو اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات أن موقف رمضان صبحى صانع ألعاب فريق بيراميدز صعب للغاية.

أحمد حمدي يطير السبت إلى ألمانيا لاجراء جراحة الصليبى

حصل أحمد حمدي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي تاشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى، الذى تعرض له في مباراة نهضة بركان المغربى في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى كان هو البطل فيها بإحرازه هدف الانتصار والتتويج باللقب ، قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر الملعب.

كوناتيه يدخل حسابات الأهلي لضمه في الصيف بعد انتهاء عقده مع أخمات الروسي

دخل البوركيني محمد كوناتيه مهاجم أخمات خروزني الروسي حسابات مسئولي النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

الإسماعيلى يبدأ رحلة تحصين عمر الساعى ونادر فرج خوفا من إغراءات الأندية

بدأ مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بقيادة المهندس نصر أبو الحسن، رحلة تحصين نجوم الدراويش الذين تألقوا بشدة في الفترة الأخيرة خوفا من إغراءات الأندية الكبار للتعاقد معهم، للحفاظ على قوام الفريق والعودة للمسار الصحيح.

تطورات إصابة علي معلول وتجديد عقده مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس تواصله مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي للإطمئنان على تطورات إصابته وآخر تطورات ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

حبس حسين الشحات بتهمة ضرب لاعب بيراميدز سنة مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، بمعاقبة لاعب الأهلي حسين الشحات، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتعويض مدنى 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أى هيئة رياضية في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما.