شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر وصلاح محسن يقودان هجوم المصرى أمام جمهورية شبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق جمهورية شبين والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية التي أعلنها علي ماهر ، كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، محمد طارق ، محمد دبش، حسين السيد لخط الظهر ، عمرو موسى ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت ، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي ، اسلام عطية ، ايزي ايميكا ، أمادو با ، يوسف الجوهري ، سمير فكري ، الناشئ أحمد شرف