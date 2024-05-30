شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد جلسة مع لجنة التخطيط بعد انتهاء إجازة الأهلي لمناقشة الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق فور عودته إلى القاهرة بعد انتهاء الأجازة للحديث عن ملف الصفقات الجديدة المزمع التعاقد معها في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وتناقش لجنة التخطيط كولر في احتياجاته للموسم المقبل والمراكز المستهدفة لتدعيمها والصفقات التي يرغب في إبرامها، والأسماء التي يرغب في ضمها، كما ستقوم اللجنة بعرض بعض الأسماء على المدرب لأخذ رأيه فيها.

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.