شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل جمهورية شبين لمباراة المصري بدور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد جمعة المدير الفني لفريق جمهورية شبين ، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بفريق المصري والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من مصطفى محمود لحراسة المرمى، محمد سلامة ، أسامة صبحي ، محمد عبد الرؤوف ، ابو بكر زغلول لخط الظهر ، محمد وائل ، محمد فتحي ، محمد ناجي جدو لخط الوسط ، حمودي شتا ، أحمد الشامي ، زياد الشيات لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء لفريق جمهورية شبين ياسر مختار ، أشلي ستيفن ، عماد حلمي ، مؤمن محسن ، طلبة محمد ، أحمد قاسم ، محمد منصور ، أحمد كابوريا ، محمد حسني.