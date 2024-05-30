شكرا لقرائتكم خبر عن قائد منتخب كرة القدم للساق الواحدة يخضع لجراحة ناجحة فى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمود عبده لاعب منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة لعملية جراحية ناجحة في اليد، وذلك صباح اليوم في إحدي المستشفيات الكبري.

وأصيب قائد المنتخب الوطني بكسر مضاعف في اليد مما استدعي تدخل جراحي لتركيب شرائح ، وذلك خلال مواجهة مصر والمغرب في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة النسخة السابعة والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 18 وحتى 27 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يخضع المحترف المصري في الدوري التركي للعلاج الطبيعي خلال المرحلة المقبلة للعودة سريعاً للمستطيل الأخضر.

ونجح المنتخب الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة بعد الفوز على تنزانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف خلال لقاء تحديد المراكز السابع والثامن.