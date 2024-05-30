المحكمة الرياضية توافق على استئناف الإسماعيلي ضد اللاعب دييجو فرناندو

ياسر رشاد - القاهرة - قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" اليوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري قبول الاستئناف المقدم من النادي الإسماعيلي ضد اللاعب دييجو فرناندو وإلغاء قرار لجنة تسوية النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي كان يقضي بتغريم النادي مبلغ مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف دولار.

ويتوجه النادي بالشكر لمكتب المحامي الكسندر روفينين الذي تابع القضية ونجح في إلغاء القرار الذي كان سيكلف النادي مايقرب من 70 مليون جنيه استرليني.

وعلى جانب متصل ، يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 10 لاعبين أمام فريق القناة على استاد الإسماعيلية المقرر لها الثامنة مساء الخميس، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من أحمد الشيخ وعبد الرحمن مجدى ومحمد دسوقى ونادر فرج وهشام محمد، على الملوانى لأسباب فنية، ومحمد حسن للإيقاف، محمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد من الفريق الأول.

وشهدت قائمة الإسماعيلى عودة محمد بيومى بعد التعافى من الإصابة، بجانب تواجد مجموعة من الصاعدين وجاءت كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل، محمد فوزى، كمال السيد.

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر، عصام صبحى، حمدى النقاز، عبد الكريم مصطفى، حماده صلاح.

خط الوسط: محمد بيومى، عماد حمدى، عمر الساعى، محمد مخلوف، بشار أشرف، محمد عبد السميع، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، ايريك تراورى.

الهجوم: حسن صابر، خالد النبريصى، باسم مرسى.

