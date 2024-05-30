الأهلي الليبي لنظيره المصري بعد التتويج الأفريقي : الأحمر يقدم نموذجًا فريدًا

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل النادي الأهلي ، الساعات الأخيرة بمقر الجزيرة وفدًا من نادي الأهلي الليبي، ضم كلا من معتز الرقيعي نائب رئيس النادي، وعلي الفايدي مسئول التعاقدات، وأحمد العوامي مسئول العلاقات العامة.



وحرص الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأحمر، على استقبال وفد النادي الليبي الذي قدم التهنئة لمجلس إدارة الأهلي وجماهيره بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وأكد الرقيعي اعتزاز ناديه بالعلاقات القوية مع نادي القرن، وسعيه لتعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن الأهلي قدم نموذجًا فريدًا للنجاح على صعيد البطولات والبنية التحتية والرعاية والتسويق، في تجربة مميزة يتطلع الجميع للاستفادة منها وتطبيقها.

وفي ختام الزيارة قدم الدكتور سعد شلبي درع وعلم الأهلي للوفد الليبي، الذي بدوره أهداه قميص ناديه تقديرًا للحفاوة البالغة والاستقبال الحافل.