هنا جودة تعبر إلى دور الـ 16 بكأس الأبطال في الصين

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، في حسم التأهل إلى منافسات الدور الـ 16 من بطولة الأبطال بمنافسات فردي السيدات المقامة فعالياتها بدولة بالصين خلال الفترة من 30 مايو وحتى 3 يونيو.



وتفوقت ممثلة مصر على بطلة من الهند 3-2 مساء اليوم الخميس بالدور الأول "32" ، ليتقرر لها أن تواجه فى الدور المقبل ، اللاعبة الأخرى الفائزة من مباراة بطلة الصين ولاعبة من فرنسا.

وتشهد أيضًا منافسات البطولة تواجد زميلتها دينا مشرف، والتي من المقرر أن تواجه غدا الجمعة لاعبة من اليابان.

وفى منافسات الرجال، يواجه عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة غدا الجمعة لاعب من اليابان بالدور الأول "32".