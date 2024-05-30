الارشيف / اخبار الرياضه

هنا جودة تعبر إلى دور الـ 16 بكأس الأبطال في الصين

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، في حسم التأهل إلى منافسات الدور الـ 16 من بطولة الأبطال بمنافسات فردي السيدات المقامة فعالياتها بدولة بالصين خلال الفترة من 30 مايو وحتى 3 يونيو.
 

وتفوقت ممثلة مصر على بطلة من الهند 3-2 مساء اليوم الخميس بالدور الأول "32" ، ليتقرر لها أن تواجه فى الدور المقبل ، اللاعبة الأخرى الفائزة من مباراة بطلة الصين ولاعبة من فرنسا.

وتشهد أيضًا منافسات البطولة تواجد زميلتها دينا مشرف، والتي من المقرر أن تواجه غدا الجمعة لاعبة من اليابان.
وفى منافسات الرجال، يواجه عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة غدا الجمعة لاعب من اليابان بالدور الأول "32".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا