دور الـ 32 للكأس .. صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام جمهورية شبين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البوسعيدي ، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة جمهورية شبين مساء اليوم الخميس ، والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.





ويمثل الفريق البورسعيدي في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى : محمود جاد.

خط الدفاع : كريم العراقى، محمد دبش، محمد طارق، حسين السيد

الوسط : دغموم، محمود حمادة، عمرو موسى

خط الهجوم : فخر الدين، ميدو جابر، صلاح محسن .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ..

“عصام ثروت، إسلام عطية، عمرو سعداوي، وسمير فكري، ويوسف الجوهري، وأحمد شرف، وأمادوا باه، وإيزي إيميكا”.