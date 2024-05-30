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دور الـ 32 للكأس .. صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام جمهورية شبين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البوسعيدي ، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة جمهورية شبين مساء اليوم الخميس ، والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.
 


ويمثل الفريق البورسعيدي في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى : محمود جاد.
خط الدفاع : كريم العراقى، محمد دبش، محمد طارق، حسين السيد
الوسط : دغموم، محمود حمادة، عمرو موسى 
خط الهجوم : فخر الدين، ميدو جابر، صلاح محسن .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ..
“عصام ثروت، إسلام عطية، عمرو سعداوي، وسمير فكري، ويوسف الجوهري، وأحمد شرف، وأمادوا باه، وإيزي إيميكا”. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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