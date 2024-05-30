أول تحرك رسمي لـ حسين الشحات بعد الحكم ضده.. محاميه يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، أول تحرك لإيقاف حكم الحبس الذي صدر ضد موكله اليوم الخميس.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، أصدرت حكما اليوم الخميس بمعاقبة لاعب الأهلي حسين الشحات بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 100 ألف جنيه.

كما قرر المحكمة، حرمان حسين الشحات، من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي.

وقال أشرف عبدالعزيز في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "سيتم تقديم استئناف على الحكم بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة لإيقافه".

وأضاف: "حضور حسين الشحات في هذا الاستئناف غير وجوبي لأن الحكم الصادر هو إيقاف التنفيذ".

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