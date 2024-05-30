"موسمين فقط".. إعلامي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "بونجاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي محمد شبانة، حقيقة وجود نية لدى النادي الأهلي، للدخول في مفاوضات لضم الجزائري بغداد بونجاح، لاعب فريق السد القطري في الموسم المقبل.

وأعلن بغداد بونجاح، الرحيل بشكل رسمي مع نهاية الموسم، من نادي السد القطري، وكشف عدد من التقارير، رحيله إلى الدوري السعودي.

وقال محمد شبانة في برنامجه الإذاعي "من الآخر": "هناك حالة من الإنقسام داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي حول صفقة المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح".

وأضاف: "بعض الوكلاء طرحوا اسم بغداد بونجاح مع التأكيد على رغبته في الانضمام إلى النادي للمشاركة في كأس العالم للأندية بشرط التوصل إلى إتفاق مادي".

أكمل: "راتب بغداد بونجاح يصل إلى 5 ملايين دولار، وهناك انقسام داخل لجنة التخطيط حول الصفقة حيث يرفض البعض بسبب المطالب المالية المرتفعة إضافة إلى تقدمه بالعمر".

وأتم تصريحاته: "ويرى البعض الآخر أنه يمكن التفاوض مع اللاعب والوصول إلى الأرقام التي تناسب النادي على أن يكون التعاقد معه لمدة موسمين فقط وبالتالي يستفيد منه النادي خلال مونديال الأندية الموسم المقبل".

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