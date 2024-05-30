المرحلة الثانية.. فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلنت شركة تذكرتي، فتح المرحلة الثانية لحجز تذاكر مباراة المنتخب الوطني المصري في مواجهة بوركينا فاسو.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري، مع نظيره بوركينا فاسو، يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكانت شركة تذكرتي، فتحت باب الحجز للمرحلة الأولى من تذاكر المباراة خلال الأيام الماضية، حتى نفدت.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو كالتالي: الدرجة الثالثة 75 جنيه، والثانية 100 جنيه، والأولى 200 جنيه، والمقصورة 500 جنيه.

اقرأ أيضا:

بعد الحكم ضده.. حسين الشحات ينشر صورة من المصيف على إنستجرام

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريح كهربا عن إمام عاشور وشيكابالا