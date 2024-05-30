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"لقيادة الهجوم".. سلوت يستهدف التعاقد مع نجم أستون فيلا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، أن المدير الفني الجديد لفريق الإنجليزي آرني سلوت، يرغب في التعاقد مع أولي واتكينز لاعب أستون فيلا، لقيادة هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المدير الفني الجديد لفريق ليفربول آرني سلوت، حدد النجم الإنجليزي أولى واتكينز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدلاً من المهاجم الأورجوياني للفريق داروين نونيز.

وأوضحت الصحيفة، أن سلوت يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد للفريق في الموسم المقبل، محدداً أولى واتكينز للتعاقد معه، ولكن فريق أستون فيلا سيقاتل للحفاظ على مهاجمه الدولي، بعدما سجل 19 هدفاً هذا الموسم في .

ويرتبط واتكينز بعقد مع أستون فيلا حتى عام 2028، وأن المدير الفني للفريق أوناي إيمري لا يرغب في التفريط في اللاعب، خاصة بعد تأكد مشاركة الفريق في الموسم المقبل 2024-2025.

وخاص واتكينز 53 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم رفقة فريق أستون فيلا، تمكن خلالهم من تسجيل 27 هدفاً وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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