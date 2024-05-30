شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتقدم على جمهورية شبين 1-0 فى الشوط الأول بدور الـ 32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المصري وجمهورية شبين، بتقدم الأول بهدف نظيف، وذلك خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بمنافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، حيث أحرز ميدو جابر لاعب المصري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 34.

وجاءت بداية المباراة هادئة بين الفريقين في محاولة لجس النبض، دون وجود فرص خطيرة على كلا المرميين.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة في المباراة حالة من الإثارة والفرص الخطيرة، وفي الدقيقة 34 مرر عمرو موسى لاعب المصري الكرة إلى ميدو جابر الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك جمهورية شبين.

لم يستسلم جمهورية شبين وفي الدقيقة 40 سجل ناجي جدو هدفاً أبيض لجمهورية شبين ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل.

وواصل جمهورية شبين سلسة الهجوم على المصري في الدقائق الخمسة الأخيرة واستبسل دفاع المصري للحفاظ على نظافة شباك الفريق والخروج بنتيجة إيجابية من الشوط الأول.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 49 معلنا تقدم المصري بهدف نظيف في الشوط الأول.

وضمت التشكيلة الأساسية للمصري كل من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، محمد طارق ، محمد دبش، حسين السيد لخط الظهر ، عمرو موسى ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

بينما ضمت التشكيلة الأساسية لجمهورية شبين كل من: مصطفى محمود لحراسة المرمى، محمد سلامة ، أسامة صبحي، محمد عبد الرؤوف ، ابو بكر زغلول لخط الظهر ، محمد وائل ، محمد فتحي ، محمد ناجي جدو لخط الوسط ، حمودي شتا ، أحمد الشامي ، زياد الشيات لخط الهجوم.