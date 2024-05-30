شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن طرح دفعة جديدة من تذاكر مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي طرح دفعة جديدة من تذاكر مباراة منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو والمقرر إقامتها يوم 6 يونيو المقبل على ملعب إستاد القاهرة وذلك ضمن الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026.

ونشرت تذكرتي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: تم فتح باب الحجز للطرح الثاني لمباراة منتخب مصر الأول وبوركينا فاسو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وجاءت أسعار تذاكر الدرجة الثالثة 75 جنيها، والثانية 100 جنيه، والأولى 200 جنيه، والمقصورة 500 جنيه.

وأعلنت شركة تذكرتي الثلاثاء الماضي فتح باب الحجز للطرح الأول لتذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو المقرر لها ٦ يونيو المقبل بإستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وخاض منتخب مصر مرانه أمس الأبعاء على استاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر على فيس بوك فيديو للحظة دخول لاعبي المنتخب الوطني لأرضية الملعب لخوض المران الأول، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو التي تقام باستاد القاهرة يوم 6 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الذي انتظم عصر اليوم في معسكر المنتخب الوطني، ضمن الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتظم 25 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف.