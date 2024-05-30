شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تحذيرية من جوميز للاعبى الزمالك قبل استئناف بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبى القلعة البيضاء من التأثر بنغمة ضياع لقب الدورى هذا الموسم بسبب فارق النقاط بين أبناء ميت عقب ومنافسيهم على البطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16.

وطالب جوميز اللاعبين بالتركيز في كل مباراة على حدة والفوز بجميع المواجهات المؤجلة لتجميع أكبر عدد من النقاط، دون النظر إلى المنافس،خاصة أن المشوار ما زال طويلاً ومن الوارد تعثر أي فريق خلال الفترة القادمة.

وأكد جوميز خلال رسالته التحذيرية مع لاعبى الزمالك أن الدورى ما زال في الملعب ويجب عليهم التركيز وبذل مزيد من الجهد خاصة أن الفترة المقبلة لا تقبل رفاهية نزيف أي نقاط، وتتطلب من الجميع التكاتف من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وتواصل جوميز مع عمر جابر ونبيل عماد الشهير بـ"دونجا" ثنائى القلعة البيضاء لدعمهما بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطنى الذى يستعد لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وطلب جوميز ثنائى الزمالك بعدم التأثر باستبعادهما من قائمة المنتخب الوطنى،مشدداً عليهما باستغلال هذا القرار في أن يكون دافعاً قوياً لهما في استمرار تقديم الأداء الجيد الذى ظهرا عليها مع الفريق الأبيض مؤخرا.

وأكد جوميز خلال حديثه مع ثنائى الزمالك أن فرصة انضمامهما لقائمة المنتخب الوطنى ستأتى في وقتها بشرط عدم تشتت تركيزهما،والعمل على بذل مزيد من الجهد والعرق لفرض نفسهما على الاختيارات في الفترة القادمة خاصة أن هذا الأمر لم يقلل من قيمتهما كلاعبين مؤثرين في صفوف القلعة البيضاء.

ويعود جوزيه جوميز من البرتغال يوم السبت المقبل، حيث تنتهى الإجازة التي منحها للفريق خلال فترة التوقف الدولى نظرا لارتباط المنتخب بمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو،وذلك بعد قرار منجه للاعبين راحة 5 أيام من التدريبات بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز بثنائية نظيفة مساء الاثنين الماضى ضمن مباريات الأسبوع الـ25 للبطولة.