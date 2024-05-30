شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية تنصف الإسماعيلي في قضية دييجو فرناندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" اليوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري قبول الاستئناف المقدم من النادي الإسماعيلي ضد اللاعب دييجو فرناندو وإلغاء قرار لجنة تسوية النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والذي كان يقضي بتغريم النادي مبلغ مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف دولار.

ويتوجه النادي بالشكر لمكتب المحامي الكسندر روفينين الذي تابع القضية ونجح في إلغاء القرار الذي كان سيكلف النادي مايقرب من 70 مليون جنيه إسترليني.

وفضل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى إراحة بعض اللاعبين من هذه المواجهة مثل أحمد الشيخ وعبد الرحمن مجدى ومحمد دسوقى ونادر فرج ومحمد حسن وهشام محمد، وفضل منح الفرصة لبعض اللاعبين، وحذر اللاعبين من التهاون أمام القناة الذى استعاد الكثير من مستواه فى آخر مبارياته فى دورى المحترفين.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص التى تتيح لهم من أجل تحقيق الفوز والابتعاد عن مفاجآت كأس مصر التى دائما ما تطيح بالأندية الكبيرة.